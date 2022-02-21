Швейцарский «Базель» объявил об отставке главного тренера Патрика Рахмена. В составе команды выступает российский форвард Федор Чалов.

Руководители «Базеля» решили уволить Рахмена «в связи с неудовлетворительным общим спортивным развитием команды и отсутствием ясной перспективы». Помощник специалиста Борис Смилянич подал заявление об увольнении по собственному желанию. Клуб принял его и решил расстаться с наставником.

Исполняющим обязанности главного тренера назначили Гильермо Абаскаля.

Федор Чалов перешел в швейцарский «Базель» на правах аренды в феврале 2022 года. Форвард проведет в команде оставшуюся часть сезона. По контракту команда не имеет права выкупа игрока ЦСКА.

«Базель» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии с 40 очками. Команда отстает от лидера – «Цюриха», на 10 баллов.