Болельщики без «паспорта болельщика» при попытке прохода на стадион будут переданы полиции. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации источника, правительство страны изменило правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Также регламентирован порядок допуска на стадионы болельщиков без Fan ID или с документом, действие которого приостановлено.

В этой ситуации посетителю откажут во входе даже при предъявлении купленного билета. Он будет аннулирован, деньги фанату не вернут. Сотрудники стадиона разъяснят причину отказа в допуске на стадион и передадут посетителя сотрудникам полиции.

Причиной отказа от прохода на соревнования могут быть данные, свидетельствующие о нарушении порядка в России или о попытках его нарушить.

Закон начнет действовать 1 июня 2022 года.