В аэропорту Шереметьево (Москва) приземлился рейс из Пекина (Китай), на борту которого находилась самая большая группа российских олимпийцев.

В Москву прилетел российский лыжник, трехкратный чемпион ОИ-2022 Александр Большунов, олимпийская чемпионка Анна Щербакова, выступившая в личном турнире фигуристов, а также российские хоккеисты, завоевавшие серебро. Спортсменов также сопровождали тренеры и журналисты.

В аэропорту спортсменов встретили болельщики с плакатами, цветами и подарками. Олимпийцев будут чествовать на «ВТБ Арене».

Сборная России на Олимпийских играх в Пекине завоевала шесть золотых, двенадцать серебряных и четырнадцать бронзовых медалей. Команда заняла девятое место в медальном зачете.