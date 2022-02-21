Союз биатлонистов России опубликовал списки российских спортсменов, которые примут участие в ближайших этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Ближайший этап КМ пройдет в Контиолахти (Финляндия) с 3 по 6 марта. Кубок IBU в Ленцерхайде (Швейцария) пройдет в те же даты.

Мужскую сборную России на Кубке мира представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков и Максим Цветков.

Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Наталья Гербулова и Виктория Сливко выступят в составе женской сборной.

На Кубок IBU поедут Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин, Михаил Бурундуков и Кирилл Бажин.

В составе женской команды выступят Евгения Буртасова, Лариса Куклина, Анастасия Гореева, Екатерина Носкова, Полина Плюснина и Алина Кудисова.