Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал итоги выступления российских спорстменов на Играх в Пекине.

«Это успешное выступление на Олимпиаде! Сейчас мы проведем анализ, проверим, в каких дисциплинах можем улучшить свои показатели, уделим внимание. Были моменты, когда на Играх нам не везло», – заявил Поздняков в эфире канала «Россия 24».

Глава ОКР считает, что биатлонисты выступали хорошо, но в последний момент все срывалось, они лишались медалей.

Поздняков считает, что практически все спортсмены, за исключением лыжников, могут улучшать результат. Пример Большунова, завоевавшего пять медалей на Олимпиаде в Пекине, будет мотивировать спортсменов на будущий результат.