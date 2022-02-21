Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после возвращения в Россию с Олимпиады в Пекине.

Латыпов заявил что долетел нормально. Спортсмены не скучали во время задержки рейса. Они общались между собой. Эдуард рассказал, что поговорил с лыжниками на разные темы. Обсуждали поездки в другие страны, строительство домов и хобби.

«В два часа ночи лечу к себе домой. Дочка говорила по телефону, мол, приезжай, подарим шарики, а мама купит торт«, – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Эдуард рассказал, что дочка радуется медалям отца и просила его показывать их по видеосвязи. Ребенок знает, что такое Олимпиада и понимает, что папа работает.

Эдуард Латыпов завоевал на Олимпийских играх в Пекине три бронзы. Биатлонист поднимался на пьедестал в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете.