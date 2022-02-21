Фигуристка Камила Валиева стала самой популярной российской спортсменкой в русскоязычных социальных сетях во время Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Во время Олимпийских игр в Пекине Валиеву упоминали в русскоязычном сегменте социальных сетей 658,2 тысячи раз. На втором месте по числу упоминаний идет пятикратный призер Олимпиады Александр Большунов (209,2). Тройку замкнула фигуристка Александра Трусова (141,7).

В топ-10 рейтинга также попали фигуристка Анна Щербакова (134,1), лыжница Наталья Непряева (75,7), лыжник Денис Спицов (72,2), биатлонист Эдуард Латыпов (70,1), лыжница Юлия Ступак (53,4), фигуристка Анастасия Мишина (61,9) и биатлонист Максим Цветков (49,8).

Олимпийские игры в Пекине завершились 20 февраля.