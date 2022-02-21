Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как пережил провальную стрельбу в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Сборная России была лидером гонки до последнего огневого рубежа. Эдуард Латыпов не справился с порывом ветра и зашел на штрафные круги. Россиянин пришел на финиш только третьим, уступив представителям Норвегии и Франции.

«От чувств после эстафеты я отошел – сейчас мы дома. Как справлялся с негативными эмоциями? Меня поддерживали болельщики и, конечно, родная семья. Я доволен тем, что есть, хоть и хотелось большего. Это спорт, я доволен наградами», – цитирует Латыпова «Чемпионат».

На Олимпиаде в Пекине Латыпов завоевал три бронзовые медали. Эдуард поднимался на пьедестал почета в смешанной и мужской эстафетах, а также в масс-старте.