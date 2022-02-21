Российская теннисистка Дарья Касаткина начала выступление на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Финал соревнований состоится 26 февраля.

В первом матче на турнире Касаткина обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счетом 6:4, 6:7, 6:2. Встреча продлилась 2 часа и 28 минут.

Дарья 1 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из двенадцати брейк-пойнтов.

Томлянович совершила один эйс, семь двойных ошибок и реализовала три из десяти брейк-пойнтов.

В следующем матче Касаткина сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и Жаклин Кристиан из Румынии.

Призовой фонд турнира в Дохе составляет 2 632 448 долларов. В прошлом году турнир выиграла представительница Чехии Петра Квитова.