Российский лыжник Александр Большунов встретился с женой Анной Большуновой (Жеребьятьевой) в Шереметьево (Москва) после выступления на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Сегодня, 21 февраля, самый большой рейс с российскими олимпийцами приземлился в Москве. Вылет задержали на несколько часов из-за проблем с погрузкой багажа. Александр Большунов прилетел вместе с остальными спортсменами.

В зале ожидания атлетов встречали родные, болельщики и журналисты. Большунов первым делом подошел к своей жене Анне, обнял и трогательно поцеловал ее. Вокруг пары сразу собрались журналисты, которые стремились запечатлеть этот момент.

Александр Большунов завоевал три золота, серебро и бронзу на Олимпийских играх в Пекине (Китай).