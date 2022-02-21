Российские олимпийцы прилетели в аэропорт Шереметьево (Москва) из Пекина (Китай), где завершились зимние Олимпийские игры. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

В зале ожидания спортсменов встретили родные, фанаты и журналисты.

Олимпийской чемпионке Анне Щербаковой подарили огромный букет. Девушка сфотографировалась с фанатами и раздала автографы. Из зала ее забрал хореограф Даниил Глейхенгауз. Вдвоем они направились к выходу с вещами.

Александра Трусова встретилась со своими собачками, по которым очень скучала в Пекине. Фигуристка пообщалась с фанатами и сфотографировалась со всеми желающими.

Напомним, олимпийский рейс задержали на четыре часа из-за проблем с погрузкой багажа в Пекине. Часть спортсменов отправилась домой, остальные поехали на «ВТБ Арену», где пройдет церемония чествования победителей Игр-2022.