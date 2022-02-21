Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что российская фигуристка Камила Валиева после Олимпиады в Пекине по цитируемости и популярности сравнима с главой государства Владимиром Путиным.

Навка рассказала, что чувствует тяжелое послевкусие Олимпиады. Да, россияне заняли второе место по количеству завоеванных медалей, но обстановка на Играх была очень тяжелой. Татьяна сравнила ОИ-2022 со своей Олимпиадой. Она заявила, что это был праздник спорта и души, но этого нельзя сказать про соревнования в Пекине.

«Я сейчас говорила с ней и сказала, что во всей стране сегодня два самых цитируемых, популярных человека – она и Владимир Путин«, – приводит слова Навки «Матч ТВ».

Напомним, Камила Валиева завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. МОК решил не награждать призеров соревнований из-за положительного допинг-теста фигуристки на триметазидин.