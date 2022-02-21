Российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков поделился эмоциями после серебра Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Олимпийских играх в Пекине.

Траньков не считает Игры в Пекине лучшей Олимпиадой из тех, на которых он был. Однако экс-фигурист испытал больше эмоций от победы своих подопечных, чем от золота на Олимпиаде в Сочи.

«Мои слезы после проката Тарасовой и Морозова? Сколько говна я съел за четыре года, это того стоило. От этой пары все отказались, не хотели работать тренеры. Они в меня верили, я в них верил. Мы почти наступили на победную песню китайцев, но этой фигурное катание«, – заявил Траньков в эфире «Матч ТВ».

Олимпийскими чемпионами в соревнованиях пар стали представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун. Тройку призеров замкнули Анастасия Мишина и Александр Галлямов из России.