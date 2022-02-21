Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева заявила, что Эдуард Латыпов неудачно выступил в эстафете на ОИ-2022 из-за недостатка опыта.

Напомним, Латыпов лидировал перед последней стрельбой, но промахнулся на «стойке» пять раз. Сборная России в итоге завоевала бронзу в эстафете.

«Сама проходила через то, что прошел Латыпов. Олимпийские игры – большая ответственность, пока опыта мало. Он с этим справится и на следующих Играх будет опытнее», – заявила Зайцева в эфире «Матч ТВ».

Ольга добавила, что довольна выступлением биатлонной сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

Российские биатлонисты завоевали четыре медали на ОИ-2022 – одно серебро и три бронзы.