Фигуристка Анна Щербакова и лыжник Александр Большунов подняли флаг Российской Федерации на церемонии чествования олимпийцев под национальный гимн.

Анна Щербакова выиграла личный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова.

Александр Большунов завоевал на Играх в Пекине три золотых медали: в скиатлоне, мужской эстафете и масс-старте свободным стилем. Также Александр стал серебряным призером в гонке с раздельным стартом классическим ходом, а также завоевал бронзу в командном спринте.

Александр Большунов установил рекорд по количеству медалей на Олимпийских играх среди лыжников-мужчин.

Сборная России заняла второе место по общему количеству медалей на Олимпиаде в Пекине, пропустив вперед только Норвегию.