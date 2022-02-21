Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Юлия Ступак высказалась об эмоциях во время во время исполнения победных танцев после финиша соревнований.

«Танцы на награждении? Скажем так: это то, что рвется изнутри», – цитирует Ступак «Чемпионат».

Зимние Олимпийские прошли в столице Китая (Пекине) с 4 по 20 февраля 2022 года.

Юлия Ступак стала олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, а также завоевала бронзу в командной эстафете с Натальей Непряевой.

Юлия Ступак – заслуженный мастер спорта России и трехкратный призер чемпионатов мира.

Сборная России заняла второе место по количеству медалей, завоеванных на Играх в Пекине, пропустив вперед только Норвегию. Соревнования завершились 20 февраля.