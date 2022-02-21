Вторая ракетка мира из России Даниил Медведев высказался о возможности стать первым номером рейтинга по итогам текущей недели.

Медведев считает, что через несколько лет или недель кто-то обязательно станет новой первой ракеткой мира. Даниил не знает, когда это может произойти.

Российский теннисист отметил, что 16 лет Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей занимали первую строчку рейтинга АТР, но когда-то их должны сменить другие спортсмены. Медведев хочет нарушить доминирование лидеров мирового тенниса и продержаться на вершине как можно дольше.

«Я не чувствую себя каким-то лидером, но здорово преодолевать некоторые рубежи. А вообще я просто хочу и дальше показывать хороший теннис«, – цитирует Медведева пресс-служба АТР.

Соревнования в Акапулько начались 21 февраля и завершатся 26 февраля.