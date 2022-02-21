Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о самой обидной гонке на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Самая обидная гонка? Пасьют, наверное. Казус случился накануне, я сама не ожидала, что такое может произойти. Было обидно, что я не могла бороться, я это понимала. А остальные гонки – все по делу, я заняла все свои места«, – цитирует Резцову «Чемпионат».

Кристина рассказала, что ей защемило мышцы под лопаткой, передалось на шею, и она не смогла поворачивать голову.

Резцова заявила, что у нее остались силы на остаток сезона. Она уже поставила перед собой цели на оставшиеся гонки. Биатлонистка будет бороться за высокие места.

В пасьюте Резцова финишировала на 26-м месте, допустив 7 промахов.