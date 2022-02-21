Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клэбо прокомментировал слова старшего тренера сборной России Юрия Бородавко о том, что менеджеры сборной Норвегии сократили дистанцию марафона на Олимпийских играх в Пекине по его просьбе.

«Я даже не был на пути к стадиону, когда было принято это решение. Изначально я хотел отказаться, но, когда все изменилось, остался. Это решение приняла FIS, а не кто-то другой. Носсум и другие менеджеры, вероятно, внесли какие-то предложения, но я не знаю, что они говорили«, – цитирует Клэбо NRK.

Йоханнес Клэбо снялся с гонки из-за плохого самочувствия. Соревнования выиграл россиянин Александр Большунов.

Олимпийские игры в Пекине завершились 20 февраля.