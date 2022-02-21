Международная федерация лыжного спорта (FIS) планирует перенести финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам из Тюмени в случае начала военных действий России в Украине. Об этом сообщает рейс-директор организации Пьер Миньере.

Финал Кубка мира могут перенести в Швецию или Норвегию, Словению или Францию.

«Если условия не поменяются, календарь останется без изменений. Но, конечно, нужно следить за ситуацией в мире в следующие несколько дней. На всякий случай мы начнем подготовку резервных вариантов проведения этапа«, – цитирует рейс-директора FIS Пьера Миньере Eurosport.

В организационном комитете финала Кубка мира в России отказались комментировать слова чиновника о возможном переносе заключительного этапа турнира.