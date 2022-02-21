Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграл первый матч в текущем сезоне.

Джокович начал турнир категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ) с матча против представителя Италии Лоренцо Музетти. Новак выиграл встречу со счетом 6:3,6:3. Теннисисты находились на корте 1 час 15 минут.

Джокович 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 из 7 брейк-пойнтов.

Музетти совершил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и не смог использовать ни одного брейк-пойнта из 7.

За выход в четвертьфинал турнира Джокович сыграет с победителем матча между Кареном Хачановым и Алексом де Минором.

Джокович не смог принять участия в Открытом чемпионате Австралии в январе 2022 года из-за проблем с медотводом от вакцинации против коронавируса.