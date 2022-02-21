Российские олимпийцы прилетели в Москву, Капризов догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ, Новак Джокович выиграл первый матч в 2022 году – самые интересные новости 21 февраля в традиционном дайджесте от NVsport.

Большунов, Щербакова и другие олимпийцы прилетели в Москву

В аэропорту Шереметьево (Москва) приземлился рейс из Пекина (Китай) с большой группой российских спортсменов на борту. Олимпийцев встретили родственники, фанаты и журналисты. Затем спортсмены и тренеры отправились на церемонию чествования на «ВТБ Арену».

Глава ОКР назвал выступление россиян на ОИ-2022 успешным

Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены хорошо выступили на Олимпиаде в Пекине. Чиновник добавил, что будет проведен анализ по поводу того, в каких дисциплинах можно улучшить результаты.

Капризов и Овечкин сравнялись в таблице гонки бомбардиров НХЛ

Кирилл Капризов делит с Александром Овечкиным 6-7 место в таблице бомбардиров Национальной хоккейной лиги, набрав 62 (23+39) очка в текущем сезоне.

Новак Джокович выиграл первый матч в 2022 году

Сербский теннисист Новак Джокович начал выступление на турнире категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ) с победы над итальянцем Лоренцо Музетти.

Вяльбе о будущем Устюгова: Следующий год он отбегает сто процентов

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в гонках в следующем году. Ранее спортсмен заявлял, что не поедет на следующие Олимпийские игры.