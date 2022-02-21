Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался об итогах зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Я болел, конечно, за хоккей, и я считаю, что наши победили все равно – по мастерству, по профессионализму. Для нас это все равно высшая награда. И ничего, что это серебряная медаль – для нас она высшей пробы«, – заявил Чернышенко в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Чиновник добавил, что российские хоккеисты бились до конца. Их никто не сможет упрекнуть в малодушии.

На Олимпийских играх в Пекине сборная России заняла второе место, уступив Финляндии в финальном матче со счетом 1:2. На Игры-2022 россияне прибыли в ранге действующих чемпионов. В Пхенчхане хоккеисты обыграли сборную Германии.