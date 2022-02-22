Российского лыжника Александра Большунова наградили символической короной на церемонии чествования олимпийцев после возвращения из Пекина (Китай), где прошли зимние Олимпийские игры.

Церемония прошла на столичном стадионе «ВТБ Арена». На специально изготовленной короне были выгравированы олимпийские кольца и надпись Beijing 2022.

По традиции, неофициальное звание «Король лыж» присваивается спортсмену, который на крупном соревновании выиграл гонки на 30 и 50 километров. У Большунова получилось завоевать два золота на этих стартах. Однако лыжный марафон в Пекине сократили из-за сильного мороза и ветра, но это никак не повлияло на титул.

Также Большунов завоевал золото ОИ-2022 в мужской эстафете. В индивидуальной гонке с раздельным стартом Александр стал серебряным призером, а в командном спринте завоевал бронзу.