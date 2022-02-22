Британские издания Mirror и Daily Star разместили информацию о том, что Россия может лишиться права на проведение финала Лиги чемпионов текущего сезона в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Планируется, что матч пройдет 28 мая 2022 года.

По информации источников, основной причиной решения УЕФА о смене места проведения встречи может стать конфликт между Россией и Украиной о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

На финал Лиги чемпионов могут потратить около 70 миллионов евро. В качестве основной альтернативы «Газпром Арене» рассматривают стадион «Уэмбли» в Лондоне.

По информации источников, УЕФА наблюдает за украинским кризисом и планирует разработать план действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Напомним, что финал сезона-2020/2021 перенести из Стамбула в Порту за три недели до начала матча из-за внесения города в красный список по коронавирусу.