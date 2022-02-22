Американский актер, лауреат премии «Золотой глобус» и номинант на «Оскар» Алек Болдуин поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву в комментариях под ее постом в «Инстаграме».

«Ты великий талант, тебя впереди ждет так много всего», – написал Болдуин под сообщением Валиевой, в котором фигуристка поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

Напомним, 15-летняя российская фигуристка завоевала золото Олимпийских игр в командном турнире в составе национальной команды. МОК решил не награждать призеров соревнований до завершения расследования о положительной допинг-пробе Валиевой, которую Камила сдала в декабре 2021 года.

В личном турнире российская фигуристка не попала на пьедестал почета, не справившись с прыжками в произвольной программе.