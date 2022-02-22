Глава Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе разместила в «сториз» в «Инстаграме» фотографию с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и четырехкратным победителем ОИ Николаем Зимятовым.

Напомним, вчера, 21 февраля, Зимятов вручил Большунову корону на церемонии чествования российский олимпийцев. Таким образом Николай Семенович передал Александру звание короля лыж.

«Два короля«, – написала на фото Вяльбе.

Александр Большунов завоевал на Олимпийских играх в Пекине три золота: в скиатлоне, мужской эстафете и масс-старте. Также российский лыжник привез с соревнований серебро классического раздельного старта и бронзу командного спринта.

Победа в гонке на 30 км и масс-старте на Олимпийских играх дает право называть Александра Большунова «Королем лыж».