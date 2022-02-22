Тренер по фигурному катанию из Санкт-Петербурга Елена Климова в интервью «Петербургскому дневнику» оценила выступление сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, национальная команда установила новый рекорд по числу медалей на главном старте четырехлетия. Спортсмены привезли из Китая 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Спортсмены из Санкт-Петербурга отличились в составе российской команды. Максим Цветков завоевал бронзу в составе мужской эстафеты в биатлоне, игроки СКА Никита Гусев, Александр Самонов и Кирилл Марченко привезли из Китая серебро, фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото и бронзу в фигурном катании.

«Все дело в труде, обязательно приводите детей в спорт, кататься. Не спешите и будьте терпеливы, доверяйте тренерам. И доверяйте своим детям – родительские труды обязательно приведут к успехам», – заявила Климова.