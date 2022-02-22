Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала свои слова о завершении спортивной карьеры после неудачного результата в скиатлоне на 15 километров на ОИ-2022.

Напомним, Ступак заняла 24-е место в гонке на Олимпиаде. После финиша Ступак заявила, что ей пора завершать спортивную карьеру, потому что не хочется занимать такие места.

После прилета в Москву Юлия изменила свое мнение. Ступак в аэропорту рассказала, что очень устала. Лыжница заявила, что фраза про завершение карьеры была сказана на эмоциях.

«Я в этом плане очень эмоциональный человек. Сказала больше в обиде, на самом деле не хочу этого, Собой я довольна, но формой, к сожалению, не до конца. Рада, что получилось взять медали«, – цитирует Ступак «Чемпионат».

Юлия Ступак завоевала золото в эстафете в составе сборной России и бронзу в командном спринте с Натальей Непряевой.