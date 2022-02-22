Российская теннисистка Анастасия Потапова выиграла матч первого круга турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).

Потапова прошла представительницу Украины Лесю Цуренко, которая во втором сете снялась с матча при счете 6:4, 2:2 в пользу Анастасии.

Во втором круге турнира в Гвадалахаре россиянка сыграет со словацкой теннисисткой Анной Шмидловой. На старте турнира будущая соперница Потаповой переиграла испанскую спортсменку Нурию Парризас-Диас со счетом 6:1, 6:4.

Матч состоится в среду, 23 февраля. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Анастасия Потапова идет на 111-м месте в рейтинге теннисисток WTA. Наивысшую позицию россиянка занимала в июле 2019 года. Она поднималась на 64-ю строчку списка.