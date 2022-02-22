Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес может в ближайшее время сменить клуб. Как сообщает Football Insider, интерес к 24-летнему английскому футболисту проявляет «Астон Вилла». Речь идёт о трансфере в летнее окно, которое в Англии откроется 1 июля.

Джо Гомес в текущем сезоне принял участие в 13 матчах, в которых пять раз выходил в стартовом составе.

Джо Гомес перешёл в «Ливерпуль» из «Чарльтона» в июне 2015 года. В составе «красных» он стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира и чемпионом Англии. В сборной Англии он провёл семь матчей и стал бронзовым призёром Лиги наций.

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«Астон Вилла» после 24 игр занимает 11-е место в таблице чемпионата Англии с 27 очками. «Ливерпуль» идёт вторым, имея в активе 57 очков в 25 встречах.