Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что российских спортсменов постоянно лишают прав, но они отстаивают свои права и выходят победителями из ситуации.

Захарова заявила, что выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине получилось успешным, вопреки попыткам отстранить атлетов из России от соревнований.

Представитель МИД РФ прокомментировала ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой, допинг-проба которой показала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

«Этот удар, который наносили по одному спортсмены, он пришелся по всем. Ведь задача, ну, по большему счету, уже практически сил зла заключается в том, чтобы нас всех перессорить, нас всех стравить друг с другом, сказать, что мы никто, что мы ничего не можем. Но не получается у них каждый раз», – цитирует представителя МИД «Чемпионат».

Захарова добавила, что очень хотела просто защитить российских спортсменов.