Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал выступление хоккеистов на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

На ОИ-2022 сборная России заняла второе место, уступив сборной Финляндии в финале.

Специалист заявил, что не имеет права оценивать работу тренерского штаба. А самой команде Новиков поставил бы четверку.

Юрий не считает, что одна шайба в финале – это не так много. Он знает, что любую игру можно вытащить, а российским хоккеистам не хватило двух бросков. По мнению тренера, сборной России помогли бы «ломовые нападающие, которые бы создали шурум-бурум».

«Всех скептиков и критиканов я хочу спросить, где наши любимые канадцы, которые все время лучше нас? Где они? Заокеанская пресса сейчас тоже недовольна результатом и поливает грязью свою сборную?» – цитирует Новикова «Рейтинг букмекеров».

Юрий удивлен тем, что в НХЛ, где все должно быть хорошо, выигрывает только одна команда с россиянами Кучеровым и Василевским на первых ролях.