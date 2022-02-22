Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей высказался о недавнем интервью представителя Сербии Новака Джоковича.

Первая ракетка мира заявил, что может пожертвовать участием в крупных соревнованиях из-за принципиальной позиции по отношению к вакцинации. Напомним, из-за отказа от прививки Джокович не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии.

«Я не согласен с его решением. Ему было бы гораздо проще, если бы он привился. Но мне также не нравится видеть его в ситуации, в которой он оказался. Мне не нравится видеть такое. Для тенниса было бы лучше, если бы он выступал на всех крупных турнирах«, – цитирует Маррея Daily Express.

Новак Джокович – двадцатикратный победитель турниров «Большого шлема». Такое же количество титулов завоевал Роджер Федерер. Рафаэль Надаль выиграл на один титул ТБШ больше.