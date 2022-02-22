Вратарь итальянской «Специи» Иван Проведель провел параллель между голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и вратарем «Пармы» Джанлуиджи Буффоном.

«Кого бы выделил из российских игроков? Однозначно Игоря Акинфеева. Очень хороший вратарь. Думаю, для сборной России Акинфеев – как Буффон для Италии», – цитирует Проведеля «Чемпионат».

Итальянский голкипер добавил, что карьерой Игоря Акинфеева можно восхищаться. По мнению Проведеля, голкипер принес много пользы сборной России. Он уверен, что российские вратари равняются на Игоря.

Проведель рассказал, что он равнялся на итальянского вратаря Тольдо и российского голкипера Игоря Акинфеева.

В текущем сезоне Проведель сыграл в 19 матчах серии А и пропустил 29 голов.