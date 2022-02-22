УЕФА назначил судей на ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА текущего сезона.

В первом матче 1/16 Лиги Европы УЕФА текущего сезона «Барселона» принимала «Наполи». Матч проходил на стадионе «Камп Ноу» и завершился ничьей (1:1).

Центральной встречей признан матч между итальянским «Наполи» и испанской «Барселоной». Его обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Помогать ему будут Игорь Демешко и Алексей Лунев. Резервным арбитром назначен Кирилл Левников.

За VAR будут отвечать иностранцы. На матче отработают судья из Голландии Пол ван Букел и его помощник Деннис Хиглер.

Ответный матч между «Наполи» и «Барселоной» пройдет 24 февраля. Он начнется в 23:00 по московскому времени.