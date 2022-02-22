Голкипер «Специи» Иван Проведель не исключил возможность получения гражданства Российской Федерации.

У 27-летнего вратаря есть русские корни.

Проведель заявил, что его главная футбольная мечта – вызов в основную сборную Италии. Он выступал за молодежную команду. Иван считает, что попасть туда достаточно сложно. Железным первым номером сборной является Доннарума. Сложно быть сильнее него.

«Связывались со мной из сборной России? Нет. Я даже никогда и не думал об этом! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов – это честь», – цитирует Проведеля «Чемпионат».

Иван не исключает получения российского гражданства в будущем. Пока у него есть только итальянский паспорт, потому что он не хочет возиться с документами.

В сезоне-2021/2022 Проведель провел 19 матчей и пропустил 29 голов в составе «Специи».