Российский шорт-трекист Семен Елистратов считает большим упущением отсутствие занятий по психологии в российском спорте.

Елистратов заявил, что на Олимпийских играх может случиться все, что угодно. Семен считает, что Камила Валиева не справилась в произвольной программе на личном турнире Олимпиады именно психологически.

«Психология в большом спорте очень важна. Это одно из упущений в российском спорте в целом. Мы тренируем тело, а головы никто не тренирует«, – заявил Елистратов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, на Олимпиаде стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой. Фигуристку допустили до личного турнира на Олимпиаде, но она упала в произвольной программе и заняла четвертое место.

Семен Елистратов завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине на дистанции 1500 метров.