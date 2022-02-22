Российский хоккеист, олимпийский чемпион и менеджер сборной России на Олимпийских играх в Пекине (Китай) Илья Ковальчук обратился к фигуристке Александре Трусовой, расстроенной проигрышем на ОИ-2022.

Трусова впервые в истории исполнила пять прыжков в произвольной программе, но все равно проиграла золото соотечественнице Анне Щербаковой.

После объявления оценок у Трусовой случилась истерика. Она кричала, что ненавидит спорт и никогда не вернутся на лед. Однако через несколько дней заявила, что продолжит тренировки и выступления.

Ковальчук подбодрил фигуристку около багажной карусели в аэропорту по прибытии в Москву с Олимпийских игр в Пекине.

«А у тебя еще обязательно будет золотая медаль, сто процентов«, – цитирует Ковальчука «Чемпионат».

Александра смутилась и поблагодарила хоккеиста.