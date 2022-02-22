В УЕФА заявили, что не рассматривают вариант с переносом финала Лиги чемпионов текущего сезона из Санкт-Петербурга.

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент планов по изменению места проведения финала нет», – передает заявление союза репортер Evening Dtandart Дэн Килпатрик.

Ранее два британских издания – Mirror и Daily Star разместили информацию о том, что Санкт-Петербург может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов на «Газпром Арене». Матч запланирован на 28 мая 2022 года.

В качестве основной причины смены места проведения называется нарастающий конфликт России и Украины из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР. Вчера, 21 февраля, об этом сообщил президент России Владимир Путин.