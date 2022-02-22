На официальном сайте УЕФА появилась информация о судейских назначениях на ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА текущего сезона.

На матче между «Бетисом» и «Зенитом» отработает бригада арбитров из Турции с Халилом Мелером во главе. Ассистировать ему будут Мустафа Эйсой и Ибрахим Чаглар Уярджан. Резервный арбитр – Арда Кардешлер.

Ответственными за VAR назначены итальянец Паоло Валери и его ассистент из Турции Абдулкадир Битиген.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» уступил «Бетису» со счетом 2:3. Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Второй матч подопечных Сергея Семака состоится 24 февраля 2022 года в Севилье (Испания). Футболисты сыграют на стадионе «Бенито Вильямарин».