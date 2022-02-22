Международная федерация лыжного спорта (FIS) не отказалась от идеи провести финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIS.

«В настоящее время этапы Кубка мира по лыжным гонкам планируется проводить в соответствии с календарем соревнований. В случае изменения статуса какого-либо мероприятия FIS сделает официальное заявление», – цитирует ТАСС пресс-службу организации.

Последний этап текущего сезона Кубка мира по лыжным гонкам должен пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. Лыжники должны принять участие в мужских и женских спринтах, масс-стартах и гонках преследования.

После Олимпиады спортсмены примут участие в гонках в Лахти (Финляндия), Осло и Драммене (Норвегия) и Фалуне (Швеция).