В феврале появилось множество нововведений. Они повлияли на отдельные категории граждан и компании. «Мойка78» расскажет, какие законы начали действовать в этом месяце.

В феврале Правительство проиндексировало материнский капитал на 8,4 процента, сумма выплат за первого ребенка выросла до 524 тысяч рублей, за второго – до 693 тысяч. На этот же процент увеличился размер пособий для семей с детьми.

Должники теперь могут подавать в ФССП заявление с требованием оставить на счету сумму ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума. Приставы не смогут списывает ее в счет оплаты негосударственных долгов.

Теперь информация об аварийном жилье должна направляться местными властями в Росреестр. Ее смогут получить покупатели квартир.

В три раза выросли штрафы за производство и оборот алкогольной и табачной продукции без маркировки. Штраф за перемещение немаркированных продуктов вырос в пять раз.

Вступили в силу поправки, по которым педофилов-рецедивистов будут отправлять в тюрьму пожизненно.

В феврале 2022 года граждане России получили возможность принять участие в программе «Арктический гектар» вне зависимости от региона проживания.