Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров сообщил о завершении карьеры спортсмена. Он рассказал «Матч ТВ», что будет работать в федерации в своем виде спорта.

Илья Захаров – олимпийский чемпион 2012 года в прыжках с трехметрового трамплина. Он завоевал серебро Игр-2012 в синхронных прыжках с трамплина вместе с Евгением Кузнецовым. Также спортсмены выиграли чемпионат мира 2017 года.

Захаров возобновил карьеру после дисквалификации из-за пропущенных тестов. Он вернулся в большой спорт, чтобы попасть на Олимпийские игры в Токио, но не выполнил условия отбора.

«Теперь буду работать в федерации, заниматься развитием нашего вида спорта. Так что из прыжков в воду не ухожу», – цитирует Захарова «Матч ТВ».