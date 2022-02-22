Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках из России Александр Большунов сделал фото с «медальным гамбургером» после Олимпиады в Пекине.

На Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов завоевал три золота: в скиатлоне, мужской эстафете и масс-старте на 30 километров.

Также российский лыжник привез из Китая серебро гонки с раздельным стартом и бронзу в командном спринте с Александром Терентьевым.

На Олимпиаде в Пхенчхане Большунов завоевал три бронзы – в эстафете, командном спринте и на 50 километрах классикой. В личном спринте Александр завоевал бронзу.

Также Большунов – чемпион мира, шестикратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира.

Вчера, 21 февраля, Большунов прилетел в Москву из Пекина, где прошла зимняя Олимпиада.