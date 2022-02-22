У спортсменов всегда были и будут свои обычаи и традиции. Тренер футбольного клуба «Динамо» Андрей Воронин поделился, что в клубе есть запрет на красный цвет. Но решить проблему легко. У Adidas Originals есть бутсы различных цветов и размеров. Спортивную обувь можно приобрести на специальном портале.

По словам Воронина, табу на красное всегда действовало в «Динамо». Даже в красных кроссовках либо бутсах нельзя появляться на футбольном поле. Об этом сообщается на официальном сайте «Динамо».

Андрей Воронин был назначен помощником главного тренера «Динамо» Сандро Шварца в 2020 году. Украинский экс-игрок бело-голубых играл за «Динамо» с 2010 по 2014 год. Также он был финалистом Кубка России. Воронин выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, «Майнц», «Кёльн», «Байер», «Ливерпуль» и «Герту», а также вызывался в национальную команду Украины в течение десяти лет — с 2002 по 2012 годы.