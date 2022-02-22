«Спартак» и «Крылья Советов» договорились о трансфере защитника Никиты Чернова. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

По информации источника, сегодня, 22 февраля, «Спартак» заявит футболиста для участия во второй части сезона. В ближайшее время Чернов должен присоединиться к красно-белым.

Напомним, Никита подписан контракт со «Спартаком» в начале февраля. Он будет действовать до конца 2026 года. Планировалось, что Чернова будет выступать за самарский клуб до лета, но команды договорились о переходе в зимнее трансферное окно.

Никита Чернов начинал карьеру в волжской «Энергии». Затем футболист перешел в московский ЦСКА. В 2016 году защитника отдали в аренду в клуб ФНЛ «Балтика» до конца сезона. Также Никита выступал за «Енисей», «Урал» и «СКА-Хабаровск». В 2019 году Чернов подписал контракт с «Крыльями Советов» на три года.