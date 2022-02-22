Лыжник сборной России Александр Большунов рассказал в подкасте «Голос биатлона», почему не стал приветствовать товарища по команде Александра Терентьева после финиша командного спринта на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены завоевали там бронзовые медали.

Большунов заявил, что накрылся курткой после передачи эстафеты. Он не хотел смотреть, как Терентьев пробежит свой этап. Александр хотел отдать товарищу по команде все силы. После финиша Большунов расстроился, забрал свои вещи, оделся и пошел к Терентьеву.

Александр не попал в объективы камер, поэтому сложилось впечатление, что он проигнорировал финиш Терентьева. Товарищи пожали друг другу руки и обнялись. Оба спортсмена были расстроены результатами гонки.