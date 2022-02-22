Хореограф Адам Соля рассказал о том, что поставил новую соревновательную программу для российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

Об этом специалист сообщил в своем «Инстаграме», выложив фотографию со спортсменкой. Соля приезжал в Санкт-Петербург, чтобы поработать с группой Алексея Мишина.

В своем посте Соля обратился к Туктамышевой и поблагодарил за продуктивное время, проведённое вместе и за возможность создать для фигуристки волшебную программу.

«Эта программа что-то совсем другое, новое, и она идеально ложится на твоё тело и на твои эмоции», — написал хореограф, добавив, что с такими талантливыми спортсменами работать очень приятно.

«Я не могу дождаться, чтобы увидеть тебя на соревнованиях с нашим новым творением, с нетерпением жду, когда ты будешь сиять!», — написал Соля.