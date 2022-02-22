Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю США Маккензи Макдональду на старте турнира АТР в Дубае.

Игра состоялась на центральном корте комплекса «Дубай Дьюти Фри Теннис Центр» и продлилась чуть более полутора часов. Счёт по партиям 7:5, 6:3 в пользу Макдональда.

Карацев за этот матч выполнил пять подач навылет, а также допустил две двойных ошибки. Его соперник в этом матче сделал 15 эйсов, а также пять раз ошибся на подаче.

Карацев находится на 22-й строчке в рейтинге 52 недель АТР, Макдональд идет лишь на 61-м месте.

В следующем раунде Маккензи Макдональду предстоит сыграть с представителем Сербии Филипом Краиновичем, который в первом круге в трёх сетах обыграл теннисиста из Туниса Малека Жазири.